Московский особняк в Хамовниках восхитил россиян

«Роскошно, как хорошо, что остался "в живых"! Огромное удовольствие для глаз и украшение для города!» — написал один из подписчиков паблика. «Недавно побывала. Внутри сохранена архитектура и история особняка», — поделилась своими впечатлениями другая участница сообщества. «Старинные здания, принадлежащие посольствам — это огромное счастье для московской архитектуры», — добавил еще один москвич.

Автор поста сообщил, что до нашего времени сохранилась большая часть внутреннего убранства особняка. В частности, комнаты украшены изящной потолочной лепниной, характерной для франко-бельгийского направления модерна, сохранился первоначальный паркет, филенчатые двери и лестничные ограждения со стилизованным изображением чертополоха.

Ранее, 10 августа, москвичка рассказала о своих детских находках на Арбате и прилегающих к нему улицах. На воспоминания ее натолкнул пост в сети, где были размещены архивные снимки улицы Большая Молчановка.

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