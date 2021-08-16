Московский особняк в Хамовниках восхитил россиян
Фотография московского особняка в Хамовниках восхитила россиян. Речь идет о здании посольства Канады в Москве в Староконюшенном переулке. Снимок опубликовали в Facebook-группе «Москва — та!»
Здание было построено по проекту московского архитектора Карла Гиппиуса в 1898 году и принадлежало купцу Николаю Казакову. Отличительной особенностью особняка стали два одинаковых парадных входа. Дело в том, что в доме были спроектированы две квартиры: одна для семьи владельца, а вторая для арендаторов. И для каждой из них предназначался свой отдельный вход.
«Роскошно, как хорошо, что остался "в живых"! Огромное удовольствие для глаз и украшение для города!» — написал один из подписчиков паблика. «Недавно побывала. Внутри сохранена архитектура и история особняка», — поделилась своими впечатлениями другая участница сообщества. «Старинные здания, принадлежащие посольствам — это огромное счастье для московской архитектуры», — добавил еще один москвич.
Автор поста сообщил, что до нашего времени сохранилась большая часть внутреннего убранства особняка. В частности, комнаты украшены изящной потолочной лепниной, характерной для франко-бельгийского направления модерна, сохранился первоначальный паркет, филенчатые двери и лестничные ограждения со стилизованным изображением чертополоха.
Ранее, 10 августа, москвичка рассказала о своих детских находках на Арбате и прилегающих к нему улицах. На воспоминания ее натолкнул пост в сети, где были размещены архивные снимки улицы Большая Молчановка.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!