Московский пенсионер умер в автомобиле ДПС

В Москве пенсионер умер в автомобиле ДПС. Об этом в среду, 27 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, сотрудники ДПС остановили мужчину за нарушение правил дорожного движения. В ходе проверки документов ему стало плохо, и он попросил разрешения присесть в служебный автомобиль. Спустя некоторое время пенсионер скончался прямо в машине.

По предварительной версии, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее в январе сообщалось, что в автомобиле Mercedes в центре столицы обнаружили тело мужчины. Машина с трупом была припаркована в Серебряном переулке. Признаков насильственной смерти на нем не обнаружили.

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