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Московский пенсионер умер в автомобиле ДПС
Фото: Globallookpress.com
В Москве пенсионер умер в автомобиле ДПС. Об этом в среду, 27 января, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, сотрудники ДПС остановили мужчину за нарушение правил дорожного движения. В ходе проверки документов ему стало плохо, и он попросил разрешения присесть в служебный автомобиль. Спустя некоторое время пенсионер скончался прямо в машине.
По предварительной версии, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность. Другие подробности произошедшего не приводятся.
Ранее в январе сообщалось, что в автомобиле Mercedes в центре столицы обнаружили тело мужчины. Машина с трупом была припаркована в Серебряном переулке. Признаков насильственной смерти на нем не обнаружили.
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