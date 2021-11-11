Московский подросток выдумал историю о нападении на него мигранта

13-летний подросток из Москвы придумал историю с нападением на него мигранта из-за страха перед родителями за потерянный мобильный телефон. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мать мальчика Анвара обратилась в полицию с заявлением о нападении на ее ребенка. По словам «пострадавшего», на Смольной улице на него налетел мигрант и выхватил из его рук телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении. Тогда подросток направился домой и сразу же сообщил о краже родителям. Правоохранители завели дело по факту случившегося и начали разбирательства, однако позже им позвонила мать подростка и заявила, что вся история — выдумка.

Ранее подмосковный священник Павел Островский назвал главную причину конфликтов приезжих с москвичами. По его мнению, постоянные разговоры о том, что «с мигрантами нужно что-то делать», и призывы «запретить, закрыть, наказать» в отношении этих людей не только бесперспективны, но и ведут к дальнейшему обострению взаимоотношений.