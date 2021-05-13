Московский полумарафон перенесли из-за ситуации с COVID-19

Московский полумарафон, который должны были провести 16 мая в «Лужниках», перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Команда «Бегового сообщества» приняла соответствующее решение в связи с эпидемиологической обстановкой, а также с учетом рекомендаций региональных властей.

Кроме того, спортивная выставка и выдача стартовых пакетов тоже переносятся. О новой дате проведения мероприятия организаторы сообщат позже. «Просим прощения у всех, кто ждал этот старт вместе с нами», — сообщили они.

1 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидобстановка с COVID-19 в столице не критическая, однако рост заболеваемости есть. В связи с этим он посоветовал горожанам продолжить соблюдать меры защиты.

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