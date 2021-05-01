Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице. Об этом он рассказал в интервью программе «Вести», передает ТАСС.

По его словам, нынешняя ситуация с COVID-19 не критическая, однако рост заболеваемости есть, в связи с чем по-прежнему необходимы меры защиты. «Нужно беречься», — сказал Собянин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в больницах Подмосковья приготовят резервные койки для больных коронавирусом на случай роста распространения инфекции в майские праздники.

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