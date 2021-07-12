Московский район решили благоустроить с помощью «свежего рулонного сена»

Для благоустройства Донского района Москвы подготовили высохший рулонный газон. Об этом в Facebook сообщил столичный активист и юрист Клим Лихачев. Пользователи соцсети подчеркнули, что подобная дернина была замечена и в других районах столицы.

Общественник выложил пост с фотографией высохшего рулонного газона, который еще не положили коммунальщики, и подписью «В Донском районе в рамках благоустройства двора на Стасовой улице подвезли свежего рулонного сена».

Местные жители отметили в комментариях, что поддоны с дерниной стоят на улице около недели, при этом трава изначально была зеленая. Пользователи сети предположили, что газон высох из-за яркого солнца и аномальной жары, которая наблюдается в столице последнее время.

Однако коммунальщиков Донского района не смутило то, что вместо травы они укладывают сено, добавили интернет-пользователи. По словам москвичей, у Донского монастыря, где сейчас продолжаются работы по благоустройству, можно заметить следующую картину: новая плитка, бордюры и цветочные композиции соседствуют с сухой травой.

«Мы видели, как такое же сгружали в контейнер (на вид мусорный) в саду "Эрмитаж". Думали, на выброс, а оно, возможно, к вам приехало», — предположила депутат Мосгордумы Елена Янчук.

«Так вот какое это межмуниципальное сотрудничество!», «Можно ли это назвать экологическим городским круговоротом?» — пошутили юзеры.

Ранее сообщалось, что в Москве работники коммунальных служб укладывали новый асфальт и наводили «переправу через лужу», в то время как на улице шел сильный ливень.

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