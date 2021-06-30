Наводящие «переправу через лужу» коммунальщики в Москве попали на видео
В Москве работники коммунальных служб укладывали новый асфальт, в то время как на улице шел сильный ливень. Случившееся попало на видео, его опубликовал Twitter-аккаунт «Дикая Москва».
Инцидент произошел на юге столице в районе Северное Чертаново.
На кадрах ролика видно, как рабочие зачерпывают лопатами и перекидывают битумную смесь, которая почти скрылась под водой в глубокой луже. Тем временем рядом идет процесс уплотнения покрытия при укладке асфальта — для этой цели коммунальщики решили использовать специальный дорожный каток.
Подписчики аккаунта оценили публикацию в комментариях. «Они ж переправу наводят через лужу!», «Да рабочие-то при чем? Заставляет все начальство сверху, работать на скорость, не успел — штраф или потеря рабочего места», «Асфальтовый завод работает по плану», «Деньги и в дождь надо зарабатывать», — писали они.
Ранее сообщалось, что в московском районе Ясенево коммунальщики при укладке асфальта использовали «передовые технологии». Рабочие, в процессе заделывания дыры на проезжей части, после укладки смеси набрасывали на участок картонку и ходили по ней, утрамбовывая покрытие.
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