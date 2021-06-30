Наводящие «переправу через лужу» коммунальщики в Москве попали на видео

В Москве работники коммунальных служб укладывали новый асфальт, в то время как на улице шел сильный ливень. Случившееся попало на видео, его опубликовал Twitter-аккаунт «Дикая Москва».

Инцидент произошел на юге столице в районе Северное Чертаново.

На кадрах ролика видно, как рабочие зачерпывают лопатами и перекидывают битумную смесь, которая почти скрылась под водой в глубокой луже. Тем временем рядом идет процесс уплотнения покрытия при укладке асфальта — для этой цели коммунальщики решили использовать специальный дорожный каток.