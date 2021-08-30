Московский ресторан призвал заблокировать представителей «Мужского государства»

Крупная сеть московских ресторанов назвала деятельность неофициального движения «Мужское государство» экстремистской и разжигающей ненависть, а затем призвала заблокировать его в сети. Об этом они написали на своей странице в Instagram.

«Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено компанией, которой наплевать на призывы удалять контент и угрозы в свой адрес», — говорится в сообщении. В нем сотрудники компании призывают Роскомнадзор и создателя мессенджера Павла Дурова заблокировать Telegram-канал представителей движения.

Скандал начался после того, как «Мужское государство» ранее организовало травлю в адрес сети ресторанов из-за рекламы с участием темнокожих моделей и использованием ЛГБТ-символики. Тогда всю рекламу было решено убрать после волны возмущений, однако не все россияне были против этих фотографий. «Еще не поздно весь контент вернуть. Чтобы не уподобляться расистам», — заметил один из юзеров.

Ранее московская ЛГБТ-семья из рекламы «Вкусвилл» переехала из столицы в Испанию. Сейчас женщины признаются, что наконец-то чувствуют себя в безопасности.

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