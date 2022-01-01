Московский рынок начал обвешивать покупателей перед праздниками
Участник группы Facebook «Наша Преображенка» рассказал, что перед новогодними праздниками один из продавцов Преображенского рынка начала обвешивать покупателей.
Автор отметил, что обман посетителей происходит в мясном отделе, рядом с магазином «Добрынинский». «Торгующая там тетенька нещадно обвешивает, под праздники обнаглела совершенно, пытается выйти на рекорд 200 граммов на килограмм. Будьте бдительны!» — предупредил мужчина.
Жители района в комментариях рассказали, что уже давно думают, что продавец обманывает, однако дома вес продуктов не проверяли. «А я думаю, почему там цены ниже? Вот и разгадка!», «Да, тоже были подозрения, что обвешивает», — написали горожане.
Один из москвичей все же посоветовал не оставлять эту историю и сделать контрольную закупку, а уже далее писать заявление в правоохранительные органы.
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