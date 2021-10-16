Московский шеф-повар Владимир Мухин объяснил значение звезд Michelin

Шеф-повар ресторана White Rabbit Владимир Мухин в беседе с «Мослентой» объяснил значение звезд Michelin, вручение которых состоялось в Москве 14 октября.

«Вообще, братья Мишлен придумали крутой маркетинговый ход, чтобы люди путешествовали и жгли покрышки. Одна звезда — ресторан интересный, достойный, стоит туда поехать. А две звезды — это вам нужно именно в этот регион поехать, чтобы покрышки поменять и попасть в этот ресторан. А три звезды — это когда тебе надо специально туда поехать. Ты живешь где-нибудь во Франции, а тебе надо в Италию, в горы поехать, попасть в Роза Альпина, и там в ресторан сходить», — пояснил мужчина.

Всего на прошедшей в столице церемонии награждения было отмечено 69 ресторанов. Семь из них получили по одной звезде — это Selfie, «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и Savva. По две звезды Michelin получили рестораны Artest-Chef’s Table и Twins Garden.

Ранее в октябре сообщалось, что московские рестораны Twins Garden и White Rabbit вошли в список 50 лучших заведений мира по версии британской организации The World’s 50 Best Restaurants Academy.