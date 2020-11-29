Московский школьник погиб при загадочных обстоятельствах

Подросток погиб при загадочных обстоятельствах на северо-западе Москвы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, около полудня в воскресенье, 29 ноября, 11-летний школьник пошел на прогулку с лабрадором. Примерно в 13:00 его матери позвонили и попросили прийти в соседний дом опознать мальчика. Погибший находился на лестничной площадке 12-го этажа, рядом сидел пес.

Тело подростка нашла одна из жильцов дома. По ее словам, других людей рядом с ним не было.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли собачий поводок в качестве улики. Основная версия гибели мальчика — несчастный случай. Уточняется, что погибший не имел проблем с учебой, он уже подбирал вуз для поступления. Через пять дней у него должен был быть день рождения.

В июле сообщалось о гибели 10-летнего школьника в Пушкинском районе Московской области. Мальчик приложил строительную рулетку к высоковольтным проводам, и его поразил сильный разряд тока.

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