Московский школьник пригрозил убийством классному руководителю

16-летний московский школьник угрожал убить свою учительницу во время очередной ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его информации, учащийся школы №1564 имени Белобородова часто конфликтовал с классным руководителем Юлией Пенкиной. Молодой человек вел себя вызывающе и получал от нее замечания. Во время очередного конфликта он пригрозил ей убийством.

Пенкина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов пришли домой к школьнику и обнаружили сейф с оружием. Оно принадлежало отцу подростка. Помимо прочего в сейфе хранилось ружье ИЖ-27. Разрешение на него было просрочено.

Отца мальчика доставили в отделение, огнестрельное оружие и боеприпасы были отправлены на экспертизу. Проводится проверка.

Ранее сотрудники Следственного комитета России объявили, что проверят студента московского университета «Синергия» за шутку о том, что он принесет на занятия оружие и гранаты.