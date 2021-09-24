СКР проверит студента московского вуза из-за шутки про ружье

Следственный комитет России (СКР) проверит студента московского вуза «Синергия», заявившего друзьям о планах принести в университет ружье и гранаты. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По имеющейся информации, 17-летний подросток пошутил, что принесет оружие на свой день рождения и устроит в вузе праздник. В это время он вместе с однокурсниками обсуждал стрельбу в Перми.

Одному из собеседников, которого канал назвал Виктором Ф., показалось, что подросток может говорить серьезно. Виктор обратился в полицию.

Сообщается, что на место выехали десять следователей, а также была вызвана мать студента. Последний утверждает, что его слова были неудачным розыгрышем. Несмотря на это, СКР начал проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что семерых пострадавших во время стрельбы в Перми отправят на лечение в Москву.

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