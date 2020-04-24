Московский таксист избил пассажирку из-за проблем с цифровым пропуском

В Москве водитель такси избил пассажирку из-за проблем с ее цифровым пропуском. Инцидент попал на видео, которое в пятницу, 24 апреля, публикует Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как таксист сначала вытаскивает женщину из машины, а затем наносит ей несколько ударов, в результате чего она падает на асфальт. После короткой перепалки он уезжает, так и не дав клиентке сесть в автомобиль.

По данным канала, причиной конфликта стало то, что водитель не смог считать QR-код пассажирки, необходимый для передвижения по городу на любом виде транспорта. Как отметила пострадавшая, она уже написала заявление в полицию.

С 15 апреля в Москве действует пропускной режим. Цифровой пропуск обязаны иметь все жители, пользующиеся общественным, личным транспортом или такси. Проверять наличие пропуска у пассажиров такси обязали водителей. Процедура должна проводиться при посадке клиента в машину. Если у него нет пропуска, таксист должен отказать пассажиру в поездке. При этом водители такси уже обратились к властям города с просьбой освободить их от проверки цифровых пропусков пассажиров.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!