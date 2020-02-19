Московский таксист покатал пьяного мужчину и рекордно обогатился. Разузнав пин-код от банковской карты клиента, водитель снял с нее почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, водитель такси начал выполнять заказ в районе метро «Павелецкая». Во время поездки автомобиль остановился у банка, где пассажиру потребовалось снять наличные — он получил из банкомата 150 тысяч рублей, и отдал таксисту 5 тысяч в качестве чаевых.

После этого водитель доехал до Варшавского шоссе, где зашел еще в одно кредитное учреждение. «200 тысяч рублей снял, еще 150 тысяч рублей, 200 долларов, 500 долларов», — рассказал водитель. При этом пассажир якобы сам подсказывал ему пин-код. Затем он вернулся в автомобиль и отдал карту клиенту.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении ресурса, заметно, как мужчина, скрывая лицо за воротом куртки и шапкой, подходит к банкомату и снимает деньги.

О пропаже денег с банковского счета потерпевший узнал только утром и обратился в правоохранительные органы. Таксиста задержали, в бардачке его машины оказалось 490 тысяч рублей.

В январе сообщалось, что женщина в Москве перепутала банкноты и расплатилась за поездку на такси купюрой в 500 евро. Водитель, не заметив или решив обмануть клиентку, отдал ей сдачу 200 рублей.

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