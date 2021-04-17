Московский таксист поссорился с пассажиром и попал в реанимацию

Водитель такси в Москве попал в реанимацию после конфликта с пассажиром. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Инцидент произошел 16 апреля на западе столицы. Мужчины находились в автомобиле и поссорились. В результате пассажир ударил ножом водителя и скрылся.

Таксиста госпитализировали в реанимационное отделение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Другие подробности случившегося в настоящий момент не приводятся.

В конце марта в Москве убили водителя Mercedes, который работал в VIP-такси. Погибшего зарезали прямо в салоне автомобиля ночью. Преступление было совершено возле одного из домов в Саратовском проезде.

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