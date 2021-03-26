В Москве зарезали VIP-таксиста на Mercedes

В Москве убили водителя Mercedes, который работал в VIP-такси. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, погибшего зарезали прямо в салоне автомобиля ночью. Преступление было совершено возле одного из домов в Саратовском переулке.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее В Москве произошел конфликт между таксистом и двумя пассажирами, которые сперва отказались оплачивать поездку, а затем и вовсе напали на водителя. Такси было заказано из Реутова в Некрасовку. При этом клиенты находились в состоянии алкогольного опьянения. В пути они меняли адреса, а после завершения поездки заявили, что не будут платить.

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