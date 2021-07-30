Московский таксист сбил ребенка на пешеходном переходе

В Москве водитель такси сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на проспекте Мира у дома 122. Мужчина, управлявший автомобилем марки Renault, совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчик был доставлен в больницу с подозрением на перелом левой стопы. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП.

25 июля в Москве водитель BMW сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе на юго-востоке столицы, на улице Нижние Поля. Пострадавшую госпитализировали с травмами конечностей.

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