Москвич сбил 15-летнюю школьницу на переходе

В Москве водитель BMW сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе на юго-востоке столицы, сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло на улице Нижние Поля. Москвич сбил школьницу, которая шла по пешеходному переходу. Ее госпитализировали с ушибами конечностей. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Москве водитель автомобиля «Лада Веста» сбил пятилетнего ребенка. Мальчик возвращался из детского сада и в момент аварии переезжал пешеходный переход на самокате. Водитель «Лады» не уступил ему дорогу и сбил ребенка. У мальчика в больнице диагностировали травму головы.

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