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Московский таксист захотел вздремнуть в багажнике и застрял

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Кадр: Telegram-канал «LShot»

Столичному таксисту понадобилась помощь прохожих после того, как он попытался переночевать в багажнике своего автомобиля. Об этом в пятницу, 27 сентября, пишет Telegram-канал LShot.

По его информации, водитель решил провести ночь в багажнике машины. «По ночам в столице холодно, а жечь бензин, чтобы погреться в салоне, дорого», — указано в сообщении.

Отмечается, что, когда мужчина проснулся, он обнаружил, что не взял с собой ключи. В результате он, находясь в багажнике, начал звать на помощь.

Услышавшие его крики прохожие вызвали полицейских, им удалось разбить стекло автомобиля и освободить застрявшего таксиста.

30 июля сообщалось, что московский таксист устроил истерику за рулем автомобиля и потребовал деньги с пассажирки, которая отказалась ехать с ним дальше. На кадрах, снятых пассажиркой на мобильный телефон, видно, как водитель кричит, машет кулаками и бьет по рулю во время движения.

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