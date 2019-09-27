Московский таксист захотел вздремнуть в багажнике и застрял

Столичному таксисту понадобилась помощь прохожих после того, как он попытался переночевать в багажнике своего автомобиля. Об этом в пятницу, 27 сентября, пишет Telegram-канал LShot.
По его информации, водитель решил провести ночь в багажнике машины. «По ночам в столице холодно, а жечь бензин, чтобы погреться в салоне, дорого», — указано в сообщении.
Отмечается, что, когда мужчина проснулся, он обнаружил, что не взял с собой ключи. В результате он, находясь в багажнике, начал звать на помощь.
Услышавшие его крики прохожие вызвали полицейских, им удалось разбить стекло автомобиля и освободить застрявшего таксиста.
30 июля сообщалось, что московский таксист устроил истерику за рулем автомобиля и потребовал деньги с пассажирки, которая отказалась ехать с ним дальше. На кадрах, снятых пассажиркой на мобильный телефон, видно, как водитель кричит, машет кулаками и бьет по рулю во время движения.
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