Московский таксист захотел вздремнуть в багажнике и застрял

Отмечается, что, когда мужчина проснулся, он обнаружил, что не взял с собой ключи. В результате он, находясь в багажнике, начал звать на помощь.

Услышавшие его крики прохожие вызвали полицейских, им удалось разбить стекло автомобиля и освободить застрявшего таксиста.

30 июля сообщалось, что московский таксист устроил истерику за рулем автомобиля и потребовал деньги с пассажирки, которая отказалась ехать с ним дальше. На кадрах, снятых пассажиркой на мобильный телефон, видно, как водитель кричит, машет кулаками и бьет по рулю во время движения.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!