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Московский ТРЦ закроют за несоблюдения антикоронавирусных мер

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Московский ТРЦ закроют за несоблюдения антикоронавирусных мер
Фото: ТРК «Fort Ясенево»

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) в Москве закроют на 90 дней за несоблюдения антикоронавирусных мер, пишет «МК».

Речь идет о «Fort Ясенево». Инспекция выявила, что его сотрудники и посетители находились без средств индивидуальной защиты. Главный инспектор ОАТИ Андрей Харламов пояснил, что администрация ТРЦ не приняла исчерпывающих мер по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Торговой точке грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. Его размер может увеличиться до миллиона рублей в случае, если будет выявлен факт причинения вреда чьему-либо здоровью.

Ранее в Москве потребовали закрыть детскую горку из-за близости к часовне.

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