В Москве потребовали закрыть детскую горку из-за близости к часовне

В одном из московских парков закрыли детскую горку из-за того, что она находилась близко к часовне. Об этом рассказала одна из участниц группы Facebook «Airport/Sokol Da Neighborhood».

Женщина рассказала, что гуляла с ребенком на горке в Ленинградском парке. Внезапно пришли работники и закрыли спуск лентами. По словам рабочих, такое распоряжение им дал начальник управы, якобы из-за того, что кто-то пожаловался, что у часовни катаются дети.

В комментариях пользователи возмутились такими действиями и напомнили, что на территории многих храмов и церквей в Москве для детей специально строят места для активного отдыха. «Какая глупость, одно другому совершенно не мешает. На территории храма Благовещения на Красноармейской вообще детская площадка. И сейчас огромная снежная гора, на которой дети что только не вытворяют. Там всегда рады детям», — рассказала участница сообщества.

Кто-то предложил и вовсе закрыть молельню в месте активного отдыха граждан или перенести ее в другую локацию. «Может, лучше в парке часовню снести и перенести ее в другое место, где скучно и уныло и никто оскорбит чувств, так как никто не бывает? А то как-то странно — чувства верующих оскорблять нельзя, а всех остальных оскорбить — можно», — написали возмущенные граждане.

В результате некоторые юзеры предположили, что закрытие самодельных горок происходит по всему округу, и, скорее всего, с чувствами верующих это никак не связано. «В группах по Ходынке постоянно последнее время про горки пишут. Там объясняют закрытие горок высоким травматизмом при катании на ватрушках», — отметили под постом.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья обмотал столб матрасом для безопасности катающихся с горки.