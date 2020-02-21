Московский вор попытался сбежать от полиции по простыням и не смог

В Москве вор попытался сбежать из квартиры от полицейских по связанным простыням, однако не смог этого сделать, так как самодельный канат оборвался на уровне шестого этажа. Видео инцидента в пятницу, 21 февраля, опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как грабитель спускается по постельному белью с 12-го этажа. Он смог успешно преодолеть половину пути, но простыни не выдержали нагрузки и оборвались.

Отмечается, что мужчина выжил при падении. На место приехали сотрудники МВД, которые оказали пострадавшему первую помощь и направили его в больницу.