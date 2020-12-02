Московский вуз оштрафовали на полмиллиона рублей за нарушение карантина

Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана оштрафовали на полмиллиона рублей за нарушение карантина. Об этом сообщается на сайте московского управления Роспотребнадзора.

Кроме того, проректору вуза был выписан штраф на 300 тысяч рублей. Соответствующее решение вынес Басманный районный суд столицы.

Отмечается, что от студентов и преподавателей поступали жалобы на несоблюдение санитарных мер в связи с пандемией COVID-19. Ведомство провело эпидемиологическое расследование в четырех учебных корпусах вуза. Факты нарушения ограничений подтвердились.

Ранее сообщалось, что московскому клубу Gipsy грозит штраф в миллион рублей или закрытие на 90 дней после концерта группы Hammali&Navali, на котором все присутствующие находились без масок и перчаток и не соблюдали социальную дистанцию.

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