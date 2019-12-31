Московских безбилетников подсчитали

В Москве в 2019 году за безбилетный проезд или пользование чужой социальной картой оштрафовали более 578 тысяч пассажиров. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».

Как уточнил руководитель организации Павел Павлов, общая сумма выписанных штрафов составила более 632 миллионов рублей. Таким образом, учитывая, что стоимость проезда по карте «Тройка» составляет 38 рублей, каждому нарушителю пришлось заплатить почти в 26 раз больше.

«Мы человека не просто штрафуем, мы объясняем, что выгоднее было бы 26 раз проехать легально и законно, нежели один раз нарушить», — пояснил Павлов.

По его словам, самым проблемным с точки зрения числа нарушений автобусом стал маршрут «МЦ1», который следует от метро «Лесопарковая» до Многофункционального миграционного центра УФМС в Сахарово — там поймали около 17,5 тысячи нарушителей.

Среди трамваев безбилетники чаще всего выбирали маршрут №17 Медведково — Останкино, где оштрафовали около 11,3 тысячи человек, среди троллейбусов — маршрут №72 Проезд Карамзина — метро «Варшавская», где контролеры остановили порядка 4,5 тысячи нарушителей.

В ноябре сообщалось, что чаще всего за проезд в общественном транспорте в Москве не платят материально обеспеченные горожане в возрасте около 30 лет. При этом москвичи старшего возраста обычно «более ответственно подходят к этому вопросу».

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