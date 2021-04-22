Московских полицейских задержали за взятку в 12 миллионов рублей

В Москве в отношении трех полицейских, задержанных по делу о взяточничестве, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

По информации следствия, в апреле этого года подозреваемые требовали с потерпевшего по делу о мошенничестве 12 миллионов рублей. За указанную сумму фигуранты обещали принять определенные процессуальные решения в рамках своих должностных полномочий. «Передача денежных средств проходила в рамках оперативных мероприятий, в ходе которых соучастники были задержаны», — сообщили в ведомстве.

В марте москвич, прикинувшийся сотрудником ГИБДД, получил взятку в виде пива и коньяка, после чего попался полиции. Лжеполицейский не стал представляться, а сразу же заявил о нарушении правил дорожного движения со стороны молодого человека. «Сотрудник ГИБДД» предложил нарушителю не оформлять протокол, однако взамен попросил того купить ему пять бутылок пива и одну — коньяка.

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