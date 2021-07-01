Московских работодателей обязали отчитываться о вакцинации сотрудников

В Москве работодателей обязали отчитываться о ходе вакцинации своих сотрудников, пишет РИА Новости.

Так, до 15 июля необходимо предоставить сведения с использованием личного кабинета юридического лица на сайте мэра и правительства столицы.

С 28 июня в Москве ввели дистанционный режим работы для сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса. Также на дистанционку в обязательном порядке перевели всех сотрудников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, перечень которых определен столичным департаментом здравоохранения.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов сотрудников в Москве, работающих в ряде «контактных» сфер.

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