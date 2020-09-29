Московских школьников отправят на двухнедельные каникулы из-за коронавируса

Московские школьники отправятся на двухнедельные каникулы из-за коронавируса — с 5 по 18 октября учреждения будут закрыты. Об этом во вторник, 29 сентября, написал с своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Дистанционные занятия не будут проводиться в это время, заявил мэр.

Он отметил, что в это время детям важно оставаться дома или на даче. «А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк», — отметил градоначальник. Собянин также заявил, что не стоит «ради развлечения» посещать торговые центры и пользоваться общественным транспортом.

Бессимптомными носителями инфекции часто становятся дети, сказал он. «Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее», — пояснил мэр Москвы.

При этом детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Ранее стало известно, что в московском метро усилили контроль за соблюдением масочного режима. Пассажиров не обязывают надевать перчатки, однако проводят разъяснительные беседы о необходимости медицинских масок.

По состоянию на 28 сентября в Москве было выявлено 2217 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 287 993. Умерли с начала эпидемии 5180 человек.

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