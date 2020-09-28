В московском метро усилили контроль за масочным режимом

На некоторых станциях Московского метрополитена с понедельника, 28 сентября, усилили контроль за соблюдением масочного режима. Без средств индивидуальной защиты не пускают в том числе на станцию «Пушкинская», передает «Интерфакс».

Уточняется, что пассажиров не обязывают надевать перчатки, однако проводят разъяснительные беседы о необходимости медицинских масок. При этом за их отсутствие не штрафуют.

Ранее власти призвали москвичей по возможности ограничить число контактов и носить маски, в первую очередь в общественных местах и транспорте. В оперштабе отметили, что развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. Кроме соблюдения масочного режима и дистанции, горожан попросили бережно относиться к людям старшего возраста.

В Москве за последние сутки выявили 2217 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 287 993. В столице за все время вылечились 246 074 пациента, из них 942 — выздоровевшие только за прошедшие сутки.

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