Московских школьников уберегут от аварий

В Москве разработают безопасные маршруты для передвижения школьников. Об этом заявил замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артур Шахбазян, передает ТАСС во вторник, 23 апреля.

По его словам, в ходе анализа специалисты сопоставили безопасные пути следования школьников и реальные, которые они чаще всего выбирают. «По итогам всех исследований будут организованы новые пешеходные переходы, искусственные неровности, светофорные объекты, произведена переразметка», — отметил он.

В организации считают, что подобные нововведения помогут обезопасить дороги до школ и детских садов, а также сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Шахбазян добавил, что, несмотря на то, что показатели аварийности за последние несколько лет снизились, участниками 58 процентов из них — чаще всего речь идет о наездах на пешеходов и велосипедистов — являются несовершеннолетние.

«Мы проанализировали статистику и выяснили, что доля аварий с участием детей и подростков вблизи школ на треть выше, чем в среднем по городу — именно на этих точках мы сосредоточим наши максимальные усилия», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее стало известно о том, что число погибших в автомобильных авариях на дорогах столицы сократилось в 2,5 раза за последние 15 лет. По мнению заммэра города Максима Ликсутова, это произошло благодаря комплексному подходу к развитию транспортной системы, в частности реализации крупных транспортных проектов.