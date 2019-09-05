Московских таксистов проверят на бодрость

Около пяти тысяч камер слежения за состоянием водителей такси установят до конца текущего года. Об этом сообщил генеральный директор «Яндекс. Такси» Даниил Шулейко, передает агентство «Москва».

По словам Шулейко, сейчас в разных городах, в основном в Москве, ездит 94 автомобиля с системой контроля бодрствования водителей. «Нам поступили данные со 125 тысячами часов записей этих камер. Мы зафиксировали три миллиона морганий. Это то же самое, что закрыть глаза на 40 часов», — рассказал он.

Основной задачей камер является контроль за состоянием водителя. Шулейко отметил, что сотрудник может провести за рулем 15 минут, но при этом быть уставшим из-за бессонницы. Поэтому отслеживать количество отработанных часов мало — нужно добавлять современные способы контроля за внимательностью, заключил гендиректор компании.

Ранее в сентябре сообщалось о предложении Общероссийского объединения пассажиров установить единую стоимость поездки на такси из столичных аэропортов в центр города. Так, по мнению специалистов, стоимость поездки из Шереметьево и Внуково не должна превышать 1000 рублей, из Жуковского — 1200 рублей, а из Домодедово — 1300 рублей. Предложение организации сейчас находится на рассмотрении департамента транспорта Москвы.

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