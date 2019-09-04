В московских аэропортах решили ударить по «бомбилам»

Стоимость поездки на такси экономкласса от столичных аэропортов до центра города не должна превышать 1300 рублей. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров в проекте «Справедливая цена», пишут «Известия».

Организация предложила установить единую цену на поездки в центр Москвы: из Шереметьево и Внуково — 1000 рублей (15 долларов или 14 евро), из Жуковского — 1200 рублей (18 долларов или 17 евро) и из Домодедово — 1300 рублей (20 долларов или 18 евро).

В то же время там считают, что такая инициатива не убережет от «бомбил» на выходе. «Но если никто не согласится ехать по предлагаемым ими баснословным тарифам, то им станет просто невыгодно отлавливать туристов у аэропортов», — отметил глава объединения Илья Зотов.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что обращение организации получено и сейчас рассматривается.

В мае стало известно, что одной из самых популярных точек для поездок на такси в столице стал аэропорт Внуково. Кроме того, по данным специалистов, многие поездки начинаются и заканчиваются на Комсомольской площади, на Тверской улице и в Сити.

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