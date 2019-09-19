Московских водителей предупредили о первых заморозках

В Москве в ночь на пятницу, 20 сентября, ожидаются первые заморозки, в связи с чем столичным водителям рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

«Если вам сегодня ночью или завтра ранним утром нужно куда-то на машине, будьте втройне аккуратны», — говорится в сообщении. Отмечается, что в это время прогнозируются заморозки от минус 1 до минус 3 градусов. По данным ЦОДД, такая ситуация сохранится до 21 сентября. «По возможности — выбирайте метро», — добавили в центре.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье в предстоящее воскресенье, 22 сентября, ожидаются дождь и местами снег. Скорость ветра в этот день будет достигать 17-22 метров в секунду. По данным синоптиков, непогоду в столичный регион принесет активный циклон из Скандинавии.

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