Московских водителей предупредили о скользких дорогах

Вечером во вторник, 16 июля, дороги в Москве будут скользкими из-за непогоды. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

«В ближайшие часы ждем в столице дождь и сильный ветер. Это значит, что в вечерний час пик на дорогах будет плотно и скользко. Будьте осторожны», — говорится в сообщении.

Также ЦОДД призвал автомобилистов держаться подальше от других машин и деревьев и не забывать об ограничениях в работе метрополитена на юго-западе города.

Ранее Гидрометцентр сообщил о введении «желтого» уровня погодной опасности в Москве с 16 по 18 июля. Во вторник в столице возможны кратковременный дождь и гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

Накануне, 15 июля, ЦОДД посоветовал московским автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте на юго-западе города до 21:00. Дорожная ситуация в районе может быть затруднена из-за закрытия девяти станций Сокольнической линии метро.

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