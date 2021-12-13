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Московских водителей предупредили о снегопаде

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Московских водителей предупредили о снегопаде
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил водителей о снегопаде и посоветовал отказаться от поездок на автомобиле во вторник, 14 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

«В Москве сильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, будет до утра», — предупредили там. Отмечается, что большое количество снега на дорогах будет затруднять движение транспорта и влиять на скорость передвижения.

Москвичей попросили в течение дня пользоваться городским транспортом, который готов к работе в сложных погодных условиях. В ведомстве подчеркнули, что это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал появление аномально высоких сугробов в столице к концу недели. Оттепель в Москве будет незначительной и к выходным сменится второй волной морозов.

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