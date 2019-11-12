Московских водителей предупредили о заморозках

Водителей Москвы призвали быть осторожными на дорогах из-за возможных заморозков, которые ожидаются в столице в ночь на 13 ноября. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.

«Будет скользко и/или мокро», — отметили в Центре, добавив, что ночью температура воздуха опустится до минус одного градуса.

Столичных водителей также попросили держать дистанцию, поскольку это не тот день, когда стоит «гордиться умением "пройти в миллиметре"».

Ранее 12 ноября стало известно, что московский климат может стать похожим на краснодарский из-за высокой скорости изменения климата в средней полосе России. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, за последние 30 лет средняя годовая температура в европейской части России выросла на 1-1,5 градуса, что «очень много».

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