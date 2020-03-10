Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля

Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сотрудники «Мосгортранса» в обращении на Change.org рассказали о неприятных ощущениях, рези в глазах и ухудшении зрения из-за инфракрасной подсветки системы. По их словам, работодатель вынуждает их работать с новой системой под угрозой увольнения.

«Антисон» — система из видеокамеры с инфракрасной подсветкой и динамиком, способная выявить признаки засыпания или потери бдительности. Предупредительный сигнал со световым индикатором включается, если водитель повернул голову и не смотрит на дорогу более 5 секунд, либо более 2 секунд едет с закрытыми глазами. В исследовании, проведенном по заказу водителей АНО «Бюро научных экспертиз», интенсивность инфракрасного излучения превышает норматив в 300 раз.

В свою очередь, в «Мосгортрансе» опровергли опасность системы. «Производитель предоставил все сертификаты, подтверждающие, что технология совершенно безопасна. Излучения меньше, чем в смартфонах», — заявили в пресс-службе. Кроме того, в организации заверили, что уволенные водители отвлекались во время вождения и не следили за дорогой.

Пилотные системы «Антисон» были установлены в 36 автобусах в 2018 году, через год «Мосгортранс» заключил контракт на 1,74 миллиарда рублей на закупку и установку системы на 8,4 тысячи автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.

Ранее в марте жители подмосковного города Балашиха рассердились из-за поведения водителей местных маршруток, которые смотрят фильмы, разговаривают по скайпу или пользуются мессенджерами за рулем.

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