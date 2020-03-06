Москвичей возмутили смотрящие фильмы за рулем водители маршруток

Жители подмосковного города Балашиха возмутились поведению водителей местных маршруток. Об этом сообщает издание «Подмосковье сегодня».

По словам пассажиров, водители в дороге отвлекаются на «что-то более интересное». Так, одна из местных жительниц рассказала, что водитель во время поездки запустил на своем смартфоне фильм и время от времени поправлял девайс для своего удобства. Пассажиры отмечают, что это не единичный случай — часто водители разговаривают по скайпу или пользуются мессенджерами. «Замечание сделать им невозможно — сразу начинают угрожать», — пожаловалась одна из горожанок.

В местной администрации сообщили, что проблему взяли под контроль. Соответствующую жалобу направят в Управление транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха, по факту проведут проверку.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что водители в городе стали более вежливыми и дисциплинированными. Кроме того, по его словам, в столице почти вполовину снизилась смертность на дорогах, при том что средняя скорость движения увеличилась, и возросло количество машин.

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