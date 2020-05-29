Московским аллергикам назвали причины улучшения их самочувствия

Аллергикам назвали причины улучшения их состояния здоровья во время сезонного цветения березы. Об этом в пятницу, 29 мая, рассказала врач консультативно-диагностического центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 при департаменте здравоохранения Москвы Ольга Мухина, передает радио «Говорит Москва».

По ее словам, на массовое улучшение состояния аллергиков повлиял ранее введенный режим самоизоляции, а также холодный май в этом году. «В целом сезон пыления для большинства пациентов оказался легким. Отчасти это связано с благоприятными погодными условиями», — пояснила она. По мнению Мухиной, больше не должно быть обострения симптомов при подобной реакции на березу.

Врач также предположила, что следующая волна пыльцевой аллергии может быть на цветение злаковых трав, и обострение таких симптомов продлится с мая по июль.

Уточняется, что москвичам можно пройти обследование вне сезона, то есть зимой или осенью, чтобы узнать свой возможный аллерген.

Накануне сообщалось, что режим санитарных ограничений в Москве продлится до получения вакцины от коронавируса. По словам мэра столицы Сергея Собянина, самоизоляция продолжится до 14 июня. Кроме того, начиная с 1-го числа маски и перчатки нужно надевать не только в магазинах и общественном транспорте, но и на улице.

27 мая также стало известно, что москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели. В столице выпадет 42-47 миллиметров осадков, что составляет «четыре ведра воды на метр квадратный». По прогнозам синоптиков, будет побит суточный рекорд осадков в 1976 году, когда за 24 часа на Москву вылилось 39 миллиметров.

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