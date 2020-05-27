Москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели. Такой прогноз дал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Обширная циклоническая депрессия, раскинувшаяся над Балканами и Западным Причерноморьем, в ближайшие двое суток будет набирать мощь за счет влажного и теплого морского воздуха. Сформировавшись в компактный и очень активный атмосферный вихрь, "Балканец" в пятницу атакует Центральную Россию», — рассказал Тишковец.

По его словам, в столице выпадет 42-47 миллиметров осадков, что составляет «четыре ведра воды на метр квадратный». Так, по прогнозам Тишковца, будет побит суточный рекорд осадков в 1976 году, когда за 24 часа на столицу вылилось 39 миллиметров.

«Мало того, в воскресенье прогнозируется очередная порция довольно интенсивных ливней. Таким образом, до конца недели в общей сложности ожидается столько осадков, сколько выпало за предыдущие 25 суток, а это более 60 миллиметров, поэтому, май, по всей видимости, будет переувлажнён в 2,5 раза больше, чем положено по климатической норме», — заключил эксперт.

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