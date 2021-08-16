Старый счет из известного московского ресторана удивил россиян

На снимке видно, что счет составил чуть меньше 15 рублей. В заказе у посетителей ресторана были кофе, водка, шашлыки, салаты, торт, коньяк и другие блюда.

«Зарплата в 1963 году составляла 85 рублей. Следовательно, ужин обошелся в 20 процентов от средней зарплаты. Хорошо посидели», «Один рубль 20 копеек в то время стоил комплексный обед в ресторане, в той же "Праге"», «И всего 15 рублей», «1,2 литра алкоголя на двоих. Неплохо посидели», — подписали юзеры.

Ранее рост цен на чебуреки в знаменитой торговой точке на Ярославской улице рядом с ВДНХ возмутил москвичей. Женщина пожаловалась на поднявшиеся цены в заведении, отметив, что стоимость чебуреков выросла на 20 процентов. Теперь они стоят 95 рублей вместо 80-ти. «Очень люблю их чебуреки, но это уже совсем перебор», — согласились пользователи.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!