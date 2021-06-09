Московским соцработникам выплатят по 30 тысяч рублей в честь праздника

Власти Москвы выплатят каждому соцработнику по 30 тысяч рублей по случаю профессионального праздника — Дня социального работника в России, который отмечается ежегодно 8 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, его слова приводит ТАСС.

«К сожалению, я не могу всех наградить и вручить награды. Каждый из вас достоин высоких наград. Мы за последние годы почти в три раза увеличили заработную плату социальных работников, но инфляция тоже не стоит на месте, поэтому в честь вашего профессионального праздника я объявляю, что правительство Москвы приняло решение о премировании каждого социального работника по 30 тысяч рублей», — сказал Собянин.

Мэр добавил, что пандемия коронавируса стала огромным вызовом для работников социальной службы, и поблагодарил их от имени москвичей.

В мае 2020 года мэр Москвы распорядился ввести дополнительные выплаты столичным соцработникам и врачам, которые работают в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства. Он заявил, что врачи получат надбавку в размере 46 тысяч рублей, соцработники — 25 тысяч рублей в течение трех месяцев.

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