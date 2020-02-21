Московским ветеранам к 9 мая выплатят 100 тысяч рублей

В Москве ветераны Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы, 9 мая, по 25 тысяч рублей, а труженики тыла — по 15 тысяч рублей. Об этом сообщил в пятницу, 21 февраля, мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Эти деньги будут выплачены дополнительно к федеральной выплате ветеранам, размер которой в 2020 году составляет 75 тысяч рублей. Таким образом общая сумма материальной помощи ветеранам возрастет до 100 тысяч рублей, труженикам тыла — до 90 тысяч рублей.

«В прошлом году мы посмотрели, в каких условиях живут ветераны, и составили список их пожеланий, в том числе по ремонту квартир. Все сделаем», — отметил Собянин.

В конце января сообщалось, что в Москве не имевшие выплат «дети войны», которые родились с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, с 2020 года начали получать по 1584 рубля в месяц. Уточняется, что такие граждане прежде имели только одну меру социальной поддержки — бесплатный проезд в общественном транспорте.

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