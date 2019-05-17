Московское лето стало дольше

Продолжительность теплого времени года в столице увеличилась с начала столетия. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости в пятницу, 17 мая.

По ее словам, в среднем длительность холодного периода в городе сократилась на две-три недели.

«Все исследования касательно столичного региона в последние годы говорят о том, что у нас практически каждый месяц преобладает положительная аномалия температуры», — отметила она, добавив, что, в частности, нынешняя весна пришла в Москву примерно на две недели раньше положенного.

Также собеседница агентства отметила, что в целом увеличивается и годовая температура, а каждый следующий сезон наступает раньше, чем это было, например, три десятка лет назад. По мнению Поздняковой, это вполне объяснимый процесс ввиду общей тенденции потепления климата.

В мае сообщалось, что в Москве установится теплая погода, больше характерная для середины лета. По словам метеорологов, ее вполне можно назвать июльской.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!