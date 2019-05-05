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В Москву придет июльская жара

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве 6 и 7 мая установится теплая погода, характерная для середины лета. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода будет, можно сказать, июльской — температура будет около 25 градусов», — сказал метеоролог, добавив, что также вероятны небольшие осадки.

Однако, отметил синоптик, уже 8 мая в городе произойдут «заметные изменения циркуляции воздуха», в результате чего похолодает до 17-19 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось, что в День Победы, 9 мая, в Москве ожидается теплая погода с кратковременными дождями. Столбики термометров в столице покажут около плюс 21-26 градусов.

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