Московское метро к 2023 году вырастет вдвое

Московский метрополитен вырастет в два раза к 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Так быстро метро не росло в Москве никогда за всю свою историю. Это было не под силу даже во времена СССР, когда метро строили всей страной», — отметил градоначальник.

Он также рассказал, что с 2011 по 2019 год столичные власти построили 155 километров новых линий и 81 станцию метро и Московского центрального кольца (МЦК). Таким образом, протяженность метро за этот период выросла в 1,5 раза. «За это же время на линии вышло 1368 дополнительных пар поездов в сутки. В часы пик число пассажирских мест увеличилось на 321 тысячу, то есть на 30 процентов с учетом МЦК», — добавил Собянин.

По его словам, с 2010 года метро Москвы получило более 3,5 тысячи новых вагонов, благодаря чему доля современного подвижного состава в парке возросла с 12 до 62 процентов. В общей сложности эти меры позволили создать 5,3 миллиона дополнительных пассажирских мест в сутки. Кроме того, число пассажиров выросло на 1,4 миллиона в будние дни.

Ранее в августе сообщалось, что столичные власти не будут достраивать запроектированные, но не построенные в советское время станции метро. В первую очередь это связано с техническими сложностями реализации подобных проектов.

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