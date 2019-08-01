Сегодня в 15:50

В московском метро оставят «станции-призраки»

Новости /
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

В столичном метрополитене не планируется достраивать запроектированные, но не построенные в советское время станции. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает в четверг, 1 августа, «Интерфакс».

По его словам, в первую очередь это связано с техническими сложностями реализации подобных проектов. Кроме того, добавил Хуснуллин, в районах «станций-призраков» наблюдается благоприятная транспортная ситуация, и острой необходимости в дополнительных станциях на данный момент нет.

«Учитывая стоимость работ, следует признать, что есть районы, в которых сегодня метро нужнее. В связи с этим сейчас такие проекты не рассматриваются», — заключил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время в московской подземке активно строятся новые линии — в частности, до конца текущего года планируется завершить работы на Некрасовской линии.

Ранее в июле мэр столицы Сергей Собянин сообщил о возобновлении строительства станции «Суворовская», которую спроектировали в 1950-х годах под названием «Площадь Коммуны», пытались начать строить в 90-х, но так и не построили. Она будет расположена на Кольцевой линии между «Новослободской» и «Проспектом Мира».

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.