Московское метро начали готовить к зиме

В столичном метрополитене идет подготовка к зимнему периоду. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова.

По словам чиновника, на станциях московского метро идет установка вторых дверей в вестибюлях. Они будут защищать пассажиров от холода. До конца октября в подземке появится около пяти тысяч таких конструкций.

В рамках подготовки к зимнему периоду специалисты проверили тепловые сети, систему обогрева лестничных сходов и промыли воздушно-тепловые завесы на станциях.

Кондиционеры в вагонах перевели на зимний режим: температура воздуха в поездах станет комфортной для пассажиров в верхней одежде.

Ликсутов подчеркнул, что подготовка проводится в метрополитене дважды в год при смене сезонов.

Ранее стало известно, что коммунальную технику Москвы подготовили к холодам. Для уборки улиц в осенне-зимний период задействуют снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки, которые специально «расконсервируют» перед началом работы.