Московское метро отреагировало на розыгрыш с кашляющими китайцами

Пранк, устроенный неизвестными в московском метро, — не шутка, а обыкновенное хулиганство. Так представители подземки отреагировали в своем Twitter-аккаунте на видео, на котором два человека в защитных костюмах провели по вагону в метро семерых кашляющих китайцев в медицинских масках.

«В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов», — говорится в сообщении.

Розыгрыш произошел на Филевской линии метро 6 февраля. По словам очевидцев, компания людей зашла в поезд на станции «Александровский сад». Несколько человек азиатской наружности, кашляя, прошли по вагону в сопровождении двоих, одетых в желтую спецодежду. На следующей станции они вышли.

Гид одной из столичных турфирм ранее рассказала, что москвичи шарахаются при виде азиатских туристов, которые отправляются на экскурсии в метро. По ее словам, некоторые из горожан советовали иностранцам поскорее покинуть Россию.

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