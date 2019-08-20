Московское метро протянут до Троицка

Коммунарскую линию московского метрополитена продлят до города Троицк. Соответствующий проект одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы, передает ТАСС.

По данным агентства, отрезок от планируемой станции «Столбово» до Троицка будет состоять из шести станций: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк». Площадь планируемого электродепо составит 23 гектара.

Отмечается, что продление Коммунарской линии метро поможет улучшить ситуацию с транспортным сообщением для жителей Троицка и поселений Сосенское, Воскресенское и Десеновское.

В июне сообщалось, что московский метрополитен продлится на север. Так, на Люблинско-Дмитровской линии началось строительство тоннеля длиной 2,3 километра до станции «Лианозово», которая разместится недалеко от одноименной платформы Савеловского направления Московской железной дороги. Затем линия дойдет до технопарка «Физтех» в поселке Северный.

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